Врач посоветовал переболевшим COVID-19 в первую волну привиться к лету

Москва, 5 февраля. Иммунитет в первую волну перенесших COVID-19 в легкой форме людей к лету может оказаться снижен, им следует привиться от коронавируса, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно и для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь», — цитирует эксперта РИА Новости.

В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V». Препарат для профилактики COVID-19 разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина создана на платформе аденовирусных векторов человека, ее преимуществами называют отсутствие долгосрочных негативных последствий, безопасность и эффективность.

Ранее и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра Татьяна Непомнящих рассказала, что иммунитет после прививки вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона» потенциально может сохраняться в течение года. «ЭпиВакКорона» стала второй российской вакциной от COVID-19, прошедшей регистрацию Минздрава РФ.