Киев попросил электричество у Белоруссии из-за аварий на электростанциях

Киев, 5 февраля. Украина попросила Белоруссию начать экстренные поставки электричества из-за аварийных отключений на электростанциях и нехватки электроэнергии, сообщает телеканал «Беларусь 1».

Запрос на предоставление электроэнергии поступил в компанию «Белэнерго» (контрагент украинской стороны). Поставки оговорены в объеме 500 мегаватт.

Отключение энергоблоков произошло на Кураховской и Запорожской ТЭС 2 и 3 февраля. На Запорожской ТЭС авария сопровождалась пожаром. Возникшую проблему не удалось решить внутренними ресурсами и в центральной части Украины начались трудности с поступлением электроэнергии.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что украинцев ожидают веерные отключения электричества по всей территории страны из-за критической нехватки угля на ТЭС. По его мнению, страны Запада не будут помогать Украине выйти из положения, Киеву остается уповать только на Россию.