Стокгольмский арбитраж отказал Коломойскому в иске к Украине на 6 млрд долларов

Киев, 5 февраля. Стокгольмский арбитражный суд отказал Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Игорю Палице (владельцам 40,1% акций ПАО «Укрнафта») в иске о взыскании 6 млрд долларов с правительства Украины, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

«Арбитражный трибунал <…> единогласно отклонил требования истцов в полном объеме на основании отсутствия у него юрисдикции рассматривать это дело», — написал Малюська на своей странице в Facebook.

Как уточнил министр, Коломойский, Боголюбов и Палица пытались взыскать с Украины более 6 млрд долларов, а разбирательство в Стокгольмском арбитраже длилось почти шесть лет. Истцы требовали взыскать с государства также проценты, которые, по их мнению, накопились за время рассмотрения дела.

Эта сумма, подчеркнул Малюська, «превышает все расходы Украины на образование и науку в 2021 году, или составляет примерно половину расходов на выплату пенсий».

Миноритарные акционеры «Укрнафты», зарегистрированные на Кипре, решили судиться с Киевом, поскольку считают, что Украина с 2006 по 2014 год ограничивала компанию в праве свободной продажи остатков газа на рынке. Хотя суды постановили обратное.

Госкомпании «Нафтогаз» принадлежит 50% плюс одна акция в «Укрнафте».

«Укрнафта» судиться не только с Украиной, но и с Россией. В конце прошлого года Верховный суд Швейцарии обязал РФ выплатить 155 тыс. швейцарских франков (около 10 млн рублей) судебных издержек, не удовлетворив жалобу РФ на решение международного арбитража о взыскании 44,4 миллиона долларов в пользу «Укрнафты». Украинская компания требовала в Гааге взыскать с Москвы деньги в качестве компенсации за утрату имущества в Крыму.

В комментарии ФАН сенатор от Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков отметил, что «смыслом заработка всех этих энергетических компаний, которые занимаются вопросами обеспечения Украины газом и нефтью, стали постоянные иски к России по тем или иным вопросам».