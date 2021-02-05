Россиянам рассказали, как вычислить любителей Wi-Fi-«халявы»

Москва, 5 февраля. Снижение скорости работы интернета может сигнализировать о подключении к домашнему роутеру посторонних устройств, заявил эксперт Павел Мясоедов.

При установке современных роутеров предоставляются специальные программы для просмотра подключенных к нему устройств. Если такая программа отсутствует можно отследить любителей бесплатного W-Fi по мигающим индикаторам на самом роутере. Самым надежным методом сохранения доступа к Интернету считается установка сложного пароля. Об этом сообщило агентство «Прайм».

Эксперт советует покупать роутеры, которые поддерживают протоколы безопасности WPA-2 или WPA-3. В таких устройствах изначально предусмотрена установка более сложного и надежного пароля для защиты от «взлома».

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