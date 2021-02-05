Журналист из Германии восхитился эффективностью «Спутника V»

Берлин, 5 февраля. Тесты российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» выглядят очень многообещающими. Об этом заявил журналист немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Вернер Бартенс.

Изначально на Западе российский препарат от COVID-19 воспринимался не лучшим образом, однако результаты тестов все изменили, отметил журналист. Он призвал зарубежные страны отбросить все сомнения и заказать вакцину «Спутник V». Кроме того, Бартенс восхитился тем, что эффективность препарата из России составляет более 90%.

«Самое время отбросить предубеждения и ввиду нехватки вакцин на Западе при необходимости заказать «Спутник V», — сказал Бартенс.

Многие иностранные таблоиды удивились, что «Спутник V» показал высокую эффективность. Они признали, что их критика была преждевременной, поскольку препарат работает лучше, чем вакцины других производителей.