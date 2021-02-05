В Госдуме потребовали индексировать пенсии согласно Конституции РФ

Москва, 5 февраля. Индексация пенсий должна затрагивать все без исключения категории россиян, поскольку градация граждан РФ не прописана в Конституции страны. Об этом заявил председатель партии «Справедливая России» Сергей Миронов.

С января 2016 года пенсии работающим россиянам не индексируются для уменьшения дефицита ПФР. В начале января президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить к 1 февраля предложения о перерасчете выплат. Известно, что доклад был направлен в администрацию главы государства в срок, но подробностей не приводится.

Как сообщает пресс-служба СР, Миронов опасается, что в докладе речь может идти о некоторых вариантах «недоиндексации»: когда выплаты будут зависеть от набора условий, к примеру, уровня доходов или сферы деятельности.

«Я напомню, что наша обновленная конституция никаких условий не содержит, в ней четко указано, что индексация пенсий проводится не реже раза в год. Важен статус человека — пенсионер. И хватит уже хлопать пенсионеров по карманам и делить на категории — неработающие, там-то работающие, столько-то зарабатывающие. Если человек доработал до пенсии, государство не должно волновать, где и как он работает дальше, сколько получает», — говорится в заявлении Миронова.

Депутат напомнил, что ранее представители СР внесли в Госдуму законопроект об обязательной индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Сергей Лысаков предположил, что работающие россияне смогут в среднем получить прибавку к пенсии в 1 тыс. рублей, если законопроект о возвращения индексации будет принят. Однако, подчеркнул он, конкретная сумма прибавки будет зависеть от выбранного итогового варианта выплат и графика введения индексации.