РВИО попросило Генпрокуратуру проверить слова Невзорова о Космодемьянской

Москва, 5 февраля. Российское военно-историческое общество (РВИО) попросило Генпрокуратуру РФ проверить слова журналиста Александра Невзорова о Зое Космодемьянской, сообщается на сайте организации.

Членов РВИО возмутило высказывание Невзорова в эфире радио «Эхо Москвы». В программе «Невзоровские среды» 3 февраля, говоря о фильме «Зоя», журналист усомнился в подвиге Космодемьянской.

«<…> допустил следующее высказывание о подвиге Героя Советского Союза Зои Космодемьянской: «Заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ» <…> считаем данные высказывания имеющими признаки правонарушения по статье 354.1 УК РФ», — говорится в заявлении.

В организации напомнили, что заслуги Космодемьянской признаны государством, о чем говорит присужденное ей посмертно звание Героя Советского Союза. В РВИО считают, что попытки переоценить действия разведчицы являются фальсификацией исторической правды и клеветой на Советское государство.

Ранее сценарист, советник председателя РВИО Андрей Назаров рассказал ФАН о флешмобе #ЗояГерой, посвященном подвигу Зои Космодемьянской. В 2021 году акцию решили провести 27 января, так как именно в этот день, в 1942 году, страна узнала о подвиге юной девушки.