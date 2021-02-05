В ПФР объяснили, почему не все россияне получили проиндексированную пенсию

Астрахань, 5 февраля. Специалисты Пенсионного фонда РФ объяснили, почему некоторые россияне не ощутили повышения пенсий, индексация которых прошла в начале года.

Как сообщает пресс-служба отделения ПФР по Астраханской области, к специалистам фонда начали поступать вопросы, почему их пенсия не увеличилась после индексации страховых пенсий, проведенной с 1 января.

«Дело в том, что пенсия работающих пенсионеров индексируется, но выплачивается без учета индексации», — говорится в сообщении.

Как напоминают специалисты, в личном кабинете работающих пенсионеров на сайте ПФР есть сведения о выплачиваемой в период работы пенсии, а также о начисленной пенсии, которую пенсионер будет получать после того, как уволится. Вторая цифра показывается уже с учетом индексации.

«После прекращения трудовой деятельности до получения пенсии с индексацией должно пройти три месяца — этот срок необходим для получения сведений от работодателей и обработки данных. Но и за это время надбавка будет выплачена», — уточнили в ПФР.

С января 2016 года пенсии работающим россиянам не индексируются. Решение об этом было принято для уменьшения дефицита ПФР. Этой категории получателей социальных выплат ежегодно проводят небольшую корректировку пенсий, ежемесячно добавляя около 180 рублей за стаж. Неоднократно парламентарии поднимали вопрос о возобновлении перерасчета. В начале января президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить к 1 февраля предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам. Доклад в срок был направлен в администрацию главы государства, но подробностей не приводится.

В Госдуме ранее сообщили, речь может идти о двух видах индексации: либо единовременная за весь пропущенный с 2016 года срок, либо постепенная. Однако пока неизвестно, могут ли работающие пенсионеры получить повышенные пенсии уже в текущем году, поскольку в бюджете 2021 года не предусмотрены деньги на такую индексацию, которая должна коснуться примерно десяти миллионов работающих пенсионеров.