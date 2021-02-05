В ПФР рассказали, кто в феврале сможет получить более 35 тыс. рублей

Владивосток, 5 февраля. В среднем по 35 тыс. рублей в феврале получат жители блокадного Ленинграда. Как сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, они имеют право на получение различных доплат к пенсии, благодаря чему общая сумма для них увеличивается.

Блокадники как льготники получают из федерального бюджета ежемесячную выплату 2000,38 рублей, а также набор социальных услуг (в денежном эквиваленте это 1211,66 рублей).

«Ветераны-блокадники, являющиеся инвалидами, по линии Пенсионного фонда получают две пенсии: по старости и по инвалидности. С 1 января 2021 года средний размер пенсионного обеспечения составляет 36 тыс. рублей», — говорится в сообщении ПФР.

Ранее ФАН сообщал, что депутаты Госдумы предложили внести изменения в пенсионную систему. По мнению партии «Справедливая Россия», власти должны пойти против интересов некоммерческих пенсионных фондов (НПФ) для защиты пенсионных накоплений россиян.

По мнению депутатов, если государство не готово отказаться от фондов и вернуться к солидарной пенсионной системе, необходимо отменить правило пяти лет, по которому граждане лишаются доходов от инвестирования пенсионных накоплений. Это позволит закрыть лазейку для мошенников из НПФ.