Прилучный обеспокоен тем, что Муцениеце настраивает детей против него

Москва, 5 февраля. Актер Павел Прилучный обвиняет свою бывшую супругу Агату Муцениеце в том, что она настраивает детей против него. Об этом сама актриса сообщила в новом выпуске своего шоу «МамBook».

Звездная пара оформила развод в прошлом году, но скандалы продолжаются до сих пор. По словам Муцениеце, ссоры с Прилучным возникают из-за детей, которые не стремятся активно общаться с отцом.

Артистка сообщила, что восьмилетний Тимофей и четырехлетняя Мия очень редко созваниваются с родителем.

«Ни один из них не хочет звонить. В мой адрес сыплются обвинения: «Ты настраиваешь детей против меня. Это ты себя так ведешь». Это неправда! Я каждый день пытаюсь просить детей: «Ребят, пожалуйста, позвоните папе», — рассказала она.

Муцениеце не стесняется в Сети обсуждать отношения с бывшем мужем, иногда переходя на пикантные подробности. Так, ранее она беседовала с врачами и Анной Седоковой на тему секса после родов. Оказалось, что время, через которое можно возвращаться к привычной половой жизни, зависит от размера члена партнера.

«Я так понимаю, что первые 40 дней точно можно вычеркивать? Конечно, большие члены встречаются супер редко. Не в обиду моему бывшему», — съязвила звезда.

Скандальный блогер Лена Миро назвала насмешки над половыми органами своего бывшего «падением любой женщины». Этими словами, по мнению Миро, Муцениеце подписала себе приговор: после такого ни один мужчина не пригласит ее на свидание.

По мнению блогера, после рождения двух детей актриса стала похожа на «душную» женщину, зацикленную на бытовых вопросах. И все же обида — не повод шутить о достоинстве экс-супруга.