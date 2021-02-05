Ротару дала частный концерт у воронежского олигарха

Воронеж, 5 февраля. Певица София Ротару появилась на частном концерте для олигарха из Воронежа, исполнив свои главные хиты.

Видео с выступления поделился скрипач Армен Оганесян на своей странице в Instagram.

Как сообщает «ФедералПресс», концерт длился около часа, а счастливые гости отплясывали под «Хуторянку» и «Белый танец».

По данным издания, бизнесмен, которого пришла поздравить певица, зарабатывает на строительстве дорог южнороссийского региона. За концерт Ротару он мог отдать около девяти миллионов рублей. Бизнесмену исполнилось 50 лет.

Ранее в Сети появились фотографии роскошного дома Ротару площадью 1,4 тысячи квадратных метров, который находится под Киевом, недалеко от поселков Пятихатка и Козин. Территорию окружают многовековые сосны и голубые ели. Сколько может стоит элитный коттедж артистки, не сообщается. Однако стоимость жилья в этих краях может достигать баснословных сумм: от 50 до 170 миллионов гривен (около 135 и 459 миллионов рублей).

Юрист, эксперт по вопросам недвижимости Алексей Силантьев в беседе с ФАН сообщил, что в России подобный особняк мог бы стоить 200 — 320 миллионов рублей в Ленинградской области и до 640 миллионов в Москве или Подмосковье.