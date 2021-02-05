США собираются «повлиять на поведение» России санкциями

Вашингтон, 5 февраля. Администрация США собирается принять меры, которые «повлияют на поведение» России. Об этом на брифинге заявил советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

«В отличие от предыдущей администрации мы будем предпринимать действия, чтобы привести Россию к ответственности по целому спектру злонамеренных действий, которые она предпринимает», — заявил Салливан.

Среди «злонамеренных действий» Москвы советник президента США назвал якобы имевшее место «вмешательство в американскую демократию», кибератаки и «многие другие вещи».

Салливан уточнил, что Белый дом предпримет указанные действия, когда сочтет нужным. В то же время он признал, что это не остановит президента РФ Владимира Путина от действий, которые «не нравятся» Вашингтону.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала возможность введения Западом новых санкций против России. По ее словам, попытки сдерживания осуществляются на протяжении уже многих лет.