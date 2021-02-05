Максакова обвинила семью в попытке завладеть ее квартирами

Москва, 5 февраля. Вернувшаяся в Россию оперная певица Мария Максакова хотела решить ряд юридических вопросов в Москве, но столкнулась с тем, что семья отказывается помогать ей.

За время, проведенное на Украине, имуществом и денежными средствами певицы в России распоряжались члены семьи. Как заявила Максакова в эфире программы «Пусть говорят», когда она вернулась на родину, родственники проигнорировали ее, чтобы не возвращать собственность.

«Представьте себе ситуацию: есть богатая женщина и она, например, впадает в кому. Идут годы, родственники начинают делить недвижимость, деньги. Решают, что большая часть этих средств должна достаться старшим детям, хотя есть еще и младший. Они успели сто раз поссориться и помириться. И тут вдруг раздается звонок врача, который говорит: «Мария очнулась». Вот у меня сейчас такое же ощущение. Они словно по норам разбежались, когда я приехала. Все успели поделить и разбежались», — сообщила артистка, подчеркнув, что не может попасть «ни в один свой объект».

По мнению певицы, ее мать, народная артистка РСФСР Людмила Максакова, сговорился с ее бывшим мужем Владимиром Тюриным, чтобы лишить дочь имущества.

«Почему-то мама уверена, что мой младший ребенок не достоин всего того, что есть у старшего», — посетовала Максакова.

Ранее певица рассказала, что сразу после возвращения в Москву отправилась в Театр им. Вахтангова, где работает ее мать. Она вышла к сцене с цветами, но артистка не взяла букет. Встреча оказалась очень холодной. По словам исполнительницы, мать лишь поинтересовалась, на долго ли она приехала, а после больше не общалась.

Максакова сбежала на Украину в 2016 году вместе со своим мужем, политиком Денисом Вороненковым. Его убили в центре Киева весной 2017 года. В Россию ей пришлось вернуться из-за суда по разделу квартиры в Москве.

Отношения у нее не складываются не только со своими родственниками, но и с семьей покойного супруга. По словам оперной дивы, мать ее покойного мужа и его первая жена не верят, что отцом их ребенка действительно является депутат. Родственники Вороненкова хотят вырвать у мальчика клок волос и провести эксгумацию тела, чтобы организовать экспертизу на отцовство, заявила артистка в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».