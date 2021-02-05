Опубликована новая интимная переписка «каннибала» Арми Хаммера

Лос-Анджелес, 5 февраля. Обвиненный в сексуальном насилии, издевательствах и даже каннибализме голливудский актер Арми Хаммер вновь оказался в центре скандала: в Сети появилась новая переписка с девушкой, которой он пожаловался на травлю.

О склонности Хаммера к каннибализму и садизму ранее заявляла еще одна его бывшая возлюбленная, а также девушки, которым он предположительно писал в соцсетях. Кроме того, в Instagram обнаружилась страница о наркотиках и БДСМ, которая может принадлежать актеру.

Издание Daily Mail сообщило, что еще одна предполагаемая жертва любителя жестких развлечений раскрыла редакции их совместную переписку. По словам девушки, они познакомились еще в начале декабря. Уже на следующий день после знакомства он рассказал ей о своих агрессивных сексуальных фантазиях и попытался убедить присоединиться к нему.

«У меня была одна девушка, с которой мы разыгрывали роли: я ее похитил и объяснял ей, что похитил ее, потому что знал, что она этого хотела», — писал тогда Хаммер, добавив, что собирался удерживать ее и использовать столько, сколько захочет.

В переписке Хаммер сообщает, что получает удовольствие, придушив партнера во время секса почти до потери сознания, а также призывал девушку заниматься мастурбацией и отправлять ему «отчеты».

«Моя хорошая девочка. Расскажи мне об этом. Голосовая заметка или видео»,- попросил актер.

После того, как о наклонностях актера стало известно общественности, и он лишился ролей и рекламных контрактов, Хаммер написал девушке, что расстроен происходящим.

«Честно говоря, я чувствую себя немного подавленным. Это очень агрессивно и стыдно», — заявил он. — Но я счастлив. Жизнь хороша. Это просто тяжелый момент… Я получил много предложений от девушек, которые сказали, что я могу есть их кусочки, ха-ха», — писал он.

На следующий день девушка заблокировала актера. По ее словам, с тех пор они ни разу не общались.