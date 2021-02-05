Заблокированные украинские каналы обратились в ЕС, ПАСЕ и Совет Европы

Киев, 5 февраля. Попавшие под санкции украинские телеканалы ZiK, NEWSONE и «112 Украина» обратились в Евросоюз, ПАСЕ и ОБСЕ из-за давления на СМИ на Украине.

«Телеканалы медиахолдинга «Новости» — «112 Украина», NEWSONE и ZiK — проинформировали международную общественность, посольства и международные правозащитные организации о давлении на независимые СМИ и об ограничении свободы слова на Украине», — приводит текст заявления РИА Новости.

Письма направлены генеральному секретарю Совета Европы, председателю Европейского совета, в представительство Евросоюза, президенту ПАСЕ, председателю ОБСЕ и в другие организации, а также в посольства США, Германии, Испании, Франции, Италии, Австрии и Великобритании, сообщает RT.

Ранее в МИД РФ заявили, что блокировка оппозиционных телеканалов на Украине является политической цензурой и идет вразрез с международными обязательствами Киева. По словам официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, блокировка СМИ неприемлема и является вопиющим фактом наступления на свободу слова на Украине.