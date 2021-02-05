Калашникова раскрыла подробности интимной переписки с Даной Борисовой

Москва, 5 февраля. Телеведущая Дана Борисова и светская львица Анна Калашникова заочно обменялись оскорблениями. Теледива резко отреагировала на порочащие обвинения со стороны участницы скандальных ток-шоу.

В интервью «Алена, блин!» Калашникова обсудила давний конфликт с Борисовой, заявив, что та затаила на нее обиду из-за ревности к некому мужчине и в отместку присылает ей интимные фото. После чего зовет «разбираться» на ток-шоу.

«Ничего, что она мне свои сиськи-письки присылает? Я не понимаю, зачем. С какой целью? <…> Она очень добрый человек. Она, когда приходит в себя, вроде, нормальная», — возмутилась светская львица.

Продолжая оскорблять Борисову, Калашникова напомнила, что телеведущая злоупотребляла алкоголем и запрещенными веществами.

«Она была жирная, страшная, никому не нужная», — возмутилась Калашникова, добавив, что не верит в ее реабилитацию.

На выпады давней знакомой Борисова отреагировала на своей странице в Instagram. Судя по тексту, ее больше всего возмутили слова Калашниковой об интимных фотографиях.

«Анна, могу сказать одно! Мечтать не вредно. И если уж я когда грешила подобным, то только исключительно в отношении мужчин, но уж никак ни в отношении подобной мадам, в вечно парчовых обтягивающих миниплатьях», — пишет телеведущая.

Как сообщалось ранее, во время интервью Калашникова также прокомментировала, почему ее часто называют эскортницой. Блондинка призналась, что не боится давно сопровождающего ее слова и смеется над этой ситуации.

«Все потому, что я красивая. Я начала летать в Дубай еще в 2011 году, когда наши все звезды о нем не слышали», — пояснила она.

По словам певицы, на жизнь она зарабатывает себе сама и сейчас владеет собственным бизнесом, в который входят магазины, бутики, пиар-агентство и караоке.