Ида Галич поддержала молодых мам, показав свое тело после родов 

Москва, 5 февраля. Блогер и ведущая Ида Галич, недавно ставшая мамой, решила поддержать своих подписчиц и рассказала, как ей удалось сбросить 25 кг.

На своей странице в Instagram она опубликовала две фотографии: себя, располневшую сразу после родов, и результат усиленной работы над телом. Снимки блогер сопроводила трогательным письмом ко всем мамам, комплексующим из-за лишних килограммов.

«Мне есть, что тебе сказать, милая. Ты сейчас не узнаешь свое тело, оно изменилось. Ты хотела после родов выглядеть, как Оксана Самойлова, а получилось, как Ида Галич — плюс миллиард кг? Я хочу, чтобы ты перестала проходить мимо зеркала с опущенной головой. Сядь и еще раз вспомни, что ты сотворила чудо — ты родила! Але!» — обратилась она к девушкам.

Галич попросила девушек «аккумулировать сейчас все свои силы на понимании того, что произошло» — рождение и кормление. Она вспоминает, как сразу после родов плакала, считая себя «толстым бегемотом» и не предавала значения словам знакомым о том, что нужно просто дать своему телу немного времени после тяжелой встряски. Только спустя год после родов удалось прийти в себя, хотя, отметила блогер, впереди еще много работы.

«Милая девочка! Мой посыл такой: дай себе немного времени! Все потом скинется, все потом наладится! Перестань заниматься самобичеванием! Отпусти! Дай разобраться себе в происходящем. Перестроиться своему телу на новый этап. А потом, как будешь готова, как отдохнешь, как отдышишься, ты сможешь взяться за свои лишние килограммчики. Если у меня (той, которая ненавидит спорт и обожает есть) получилось скинуть более 25 кг, то у тебя, моя красотка, все случится и подавно», — пишет Ида Галич.

Обращаясь к подписчикам, она подчеркивает, что как минимум для одного маленького человека мама всегда будет самой красивой.

Фолловеры блогера были растроганы откровенным письмом и оставили огромное количество комментариев с благодарностями. Молодые мамы вспоминают, что испытывали точно такие же проблемы.

«Идочка, спасибо вам за этот пост! Я сейчас беременная и уже вижу, что обрастаю боками… Мне очень тяжело с этим справиться. Но ваш пост очень мотивирует! Счастья вам», — пишет пользователь под ником karasyova.nataliia.

«Боже! Это потрясающе! Ида, ты фея», — отметила engelabovna.

«Мне скоро рожать, на весах уже плюс 13 кг, что будет после родов одному богу известно. Немного накатывает паника. Ида, спасибо за это письмо», — добавила irinakod22.

Не так давно блогер подтвердила, что они с супругом Аланом Басаевым действительно расстались. Пара прожила в браке два года, в феврале на свет появился их общий сын Леон. Сейчас Галич продолжает продвигать блогерский проект супруга, несмотря на приближающийся развод.

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