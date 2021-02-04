Прибыль России от ядерной энергетики посчитали в миллиардах

Санкт-Петербург, 4 февраля. Строительство ядерных реакторов за рубежом, производство электроэнергии и развитие ядерной медицины ежегодно приносит России миллиарды долларов. Об этом рассказал основатель и главный редактор информационного портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«По выработке электроэнергии мы находится на третьем месте после США, Китая и Франции, но с точки зрения инноваций и внедрения технологий мы — первые. У нас представлен широкий спектр технологий. Это и ледоколы, и подводные лодки, а также реакторы четвертого поколения, ядерная медицина и другие. К тому же мы строим 36 реакторов за рубежом в таких странах как Индия, Китай, Бангладеш, Финляндия, Венгрия, Турция и других. Для России это одна из высокотехнологических отраслей с выручкой более 100 млрд долларов», — сообщил Яковлев.

По его словам, Германия, решившая свернуть ядерную программу после аварии на японской станции «Фукусима-1» в 2011 году и закрывающая последние АЭС, при этом, развивающая «зеленую» энергетику, продолжает строить угольные станции. По уровню вредных выбросов страна отбросила себя назад, а цены на электроэнергию для немцев выросли.