Эксперт призвал не бояться появления Годзиллы в океане рядом с Фукусимой

Санкт-Петербург, 4 февраля. Слив радиоактивной воды в океан после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии вряд ли грозит экологической катастрофой, заявил основатель и главный редактор информационного портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«У этого вопроса есть две стороны: общественная и техническая. С точки зрения технической стороны, преимущества новых технологий делают эту проблему относительно безопасной, но с точки зрения восприятия общественности опасности радиации нас ожидает огромный пласт работы. На данный момент вся площадка Фукусимы заставлена хранилищами этой воды, переработка которой стоит огромных денег, хотя Россия поставила туда плавающее судно для переработки отходов, которое впоследствии Японии было подарено. Вполне возможно, что низкорадиоактивную воду будут сливать в океан. В океане много радиации, 25% всего урана содержится в воде. Так что проблема, скорее, в восприятии людей», — заявил Яковлев.

Эксперт считает, что опасность сильно преувеличена и в ближайшее время каких-либо последствий, включая мутации животных или «появления» Годзиллы, ждать не придется. Однако, по его словам, в Японии должны были предвидеть опасность.

«Реактор американского производства в Фукусиме был второго поколения, и строился еще в 60-х годах прошлого столетия, и те требования безопасности, которые были тогда, существенно ниже, чем в новых реакторах. Японцы должны были предвидеть мощное цунами и понимать его опасность. И резервные-дизель генераторы, которые обязаны стоять на всех АЭС должны быть защищены от возможного затопления, чего в Японии не было сделано, — прокомментировал Яковлев.

Он добавил, что Япония осуществила уникальную технологию заморозки почвы под Фукусимой, что было сравнимо с тоннелем под Чернобыльской АЭС для предотвращения топливного распада в грунтовые воды, и который впоследствии не понадобился.

Авария на атомной станции «Фукусима 1» произошла в марте 2011 года, когда территорию АЭС накрыло волной после мощного землетрясения. До аварии ее шесть энергоблоков делали станцию одной из 25 крупнейших атомных АЭС во всем мире. В декабре 2013 года станция была официально закрыта. Здесь все еще продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.