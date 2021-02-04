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ФАН-ТВ

Сербский политик принял участие в круглом столе медиацентра «Патриот». ФАН-ТВ

В «Патриоте» обсудили вопросы российско-сербского сотрудничества. Как совместно защитить культурные, национальные и религиозные ценности.

Главным гостем встречи стал лидер партии «Српска Десница» Миша Вацич, на несколько дней он приехал в Петербург по приглашению Медиагруппы «Патриот».

По словам политика, его главной миссией является борьба с лживой информацией, жертвами которой часто становятся как Сербия, так и Россия. Сегодня наша страна находится под несправедливыми санкциями только потому, что хотела защитить свой народ, как и Сербия в 90-е годы. Тогда Россия поддержала братский народ, поэтому и сейчас сотрудничество двух стран должно только укрепляться. У Миши Вацича нет никаких сомнений Косово — это Сербия, Крым — это Россия.

Миша Вацич

«У Сербов есть пословица: «В трудностях познается герой». Когда сербам было тяжело, русские всегда были с ними. У сербов были свои добровольцы в Донбассе, что является подтверждением, что мы с вами, когда вам тяжело. <…> И в лице сербов вы будете видеть поддержку в защите собственного государства», — говорит Вацич. 

Участие в круглом столе приняли добровольцы, культурные деятели и политики. Депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин отметил, что с сербским народом у русских есть общие исторические корни, мы «фактически братья по духу».

Сербский политик принял участие в круглом столе медиацентра «Патриот». ФАН-ТВ

«Такие встречи очень важны, чтобы мы обменивались опытом, делились своими впечатлениями, своими мыслями, о том, что сейчас происходит в мировой политике. Достаточно серьезный у нас и товарооборот с Сербией. И вообще традиционно так сложилось, что среди сербов достаточно много православных, они очень близки к русскому народу», — уверен Чебыкин.

Сербский политик принял участие в круглом столе медиацентра «Патриот». ФАН-ТВ

«Я считаю, что для петербургских патриотов, которые присутствовали сегодня на этой встрече, она была очень полезна, потому что налаживать связи между патриотами славянских стран, таких как Сербия, Белоруссия, Украина — это очень важно для нашей совместной работы. Только совместно мы сможем отстоять наши ценности и защитить славянский мир», — сказал глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Глава Медиагруппы «Патриот» также добавил, что планирует расширять сотрудничество с сербскими представителями, и это не последняя совместная встреча.

Сербский политик принял участие в круглом столе медиацентра «Патриот». ФАН-ТВ

Участники круглого стола пришли к выводу, что необходимо любыми способами беречь совместную историю, не давая искажать ее факты, а также в настоящем сохранять теплые дружеские отношения, какие бы коллизии не происходили на политической мировой арене.

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