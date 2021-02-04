Сербский политик принял участие в круглом столе медиацентра «Патриот». ФАН-ТВ

В «Патриоте» обсудили вопросы российско-сербского сотрудничества. Как совместно защитить культурные, национальные и религиозные ценности.

Главным гостем встречи стал лидер партии «Српска Десница» Миша Вацич, на несколько дней он приехал в Петербург по приглашению Медиагруппы «Патриот».

По словам политика, его главной миссией является борьба с лживой информацией, жертвами которой часто становятся как Сербия, так и Россия. Сегодня наша страна находится под несправедливыми санкциями только потому, что хотела защитить свой народ, как и Сербия в 90-е годы. Тогда Россия поддержала братский народ, поэтому и сейчас сотрудничество двух стран должно только укрепляться. У Миши Вацича нет никаких сомнений Косово — это Сербия, Крым — это Россия.

«У Сербов есть пословица: «В трудностях познается герой». Когда сербам было тяжело, русские всегда были с ними. У сербов были свои добровольцы в Донбассе, что является подтверждением, что мы с вами, когда вам тяжело. <…> И в лице сербов вы будете видеть поддержку в защите собственного государства», — говорит Вацич.

Участие в круглом столе приняли добровольцы, культурные деятели и политики. Депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин отметил, что с сербским народом у русских есть общие исторические корни, мы «фактически братья по духу».

«Такие встречи очень важны, чтобы мы обменивались опытом, делились своими впечатлениями, своими мыслями, о том, что сейчас происходит в мировой политике. Достаточно серьезный у нас и товарооборот с Сербией. И вообще традиционно так сложилось, что среди сербов достаточно много православных, они очень близки к русскому народу», — уверен Чебыкин.

«Я считаю, что для петербургских патриотов, которые присутствовали сегодня на этой встрече, она была очень полезна, потому что налаживать связи между патриотами славянских стран, таких как Сербия, Белоруссия, Украина — это очень важно для нашей совместной работы. Только совместно мы сможем отстоять наши ценности и защитить славянский мир», — сказал глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Глава Медиагруппы «Патриот» также добавил, что планирует расширять сотрудничество с сербскими представителями, и это не последняя совместная встреча.

Участники круглого стола пришли к выводу, что необходимо любыми способами беречь совместную историю, не давая искажать ее факты, а также в настоящем сохранять теплые дружеские отношения, какие бы коллизии не происходили на политической мировой арене.