Мария Максакова ответила на критику после съемок в программе «Судьба человека»

Российская оперная певица Мария Максакова недавно приняла участие в съемках программы «Судьба человека», ведущим которой был журналист Борис Корчевников. В разговоре с корреспондентом ФАН артистка откровенно рассказала, какую роль сыграли в ее жизни съемки и что она думает о критике в свой адрес.

Эфир программы с Марией Максаковой вышел на телеэкраны 2 февраля. Как отметила сама знаменитость, съемки прошли в теплой, творческой атмосфере. Своим участием в проекте певица хотела положить начало примирению со своими родственниками.

«Целью моего визита было примирение со своими близкими. Как раз то, что я пошла на эфир к Борису и говорит о том, что я делаю первый шаг. Хочу отдать должное Боре, он прекрасно вел эфир, задавал интересные вопросы. На многие из них я отвечала впервые, в какой-то степени на отвечала самой себе», — призналась артистка.

По традиции в программе Корчевникова звезды обсуждают довольно личные и интимные темы, иногда вопросы бывают даже слишком откровенными, и звезды остаются недовольны эфиром. Однако, Мария Максакова не жалуется на шоу.

«Все, что вышло в итоге в программе соответствует тому, что я сказала. Программа была смонтирована по минимуму, мы уложились в один съемочный день. Практически все, о чем мы говорили, все вошло в эфир», — говорит певица.

Мария Максакова дала большое и откровенное интервью Корчевникову. Она заявила, что намерена вернуться в Киев, а затем покорить американскую сцену. Рассказала о непростых отношениях с матерью, которая проигнорировала ее приезд. А также заявила, что с удовольствием выучила украинский язык и не считает, что «кого-то предала».

«Я действительно решила выставить все на всю страну. Мне надоело выслушивать упреки. Я решила открыть всю подноготную и сейчас можно посмотреть, кто и кого бросил и почему это все происходило. Мне надоело, что меня поливают грязью. А я в свою очередь никогда не отказывалась от своих слов», — говорит артистка.

После выхода программы с участием оперной певицы, некоторые зрители остались недовольны эфиром с ее участием и раскритиковали артистку.

«Неужели у нас нет более достойных людей, о которых можно говорить? Сколько грязи на Россию вылила, а теперь хочет, чтобы все все забыли?» — обрушились на знаменитость недоброжелатели.

В свою очередь Мария Максакова объяснила, что не собирается принимать упреки близко к сердцу и уж тем более, не собирается «соревноваться в любви к России, потому что занятие это достаточно странное».