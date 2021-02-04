Эксперт Яковлев оценил возможность появления вечных батареек у россиян

Санкт-Петербург, 4 января. Необходимость оснащать привычную бытовую технику и автомобили россиян вечными атомными батареями обсудил основатель и главный редактор информационного портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Атомные батарейки для использования в кардиостимуляторах давно существуют и наш институт ведет свою разработку атомных батареек, — сообщил эксперт. — Есть еще с советского времени литые изотопные термогенераторы для питания маяков Североморского пути, которые работали по 20–40 лет. Есть генераторы, которые работают для спутников, есть даже ядерные батарейки для роверов на Марсе».

Яковлев отметил, что производство вечных ядерных батарей для населения упирается в вопросы необходимости, цены и безопасности. К примеру, для работы сердца необходимо, чтобы технология была надежной в течение 20-30 лет.

Так, к примеру, спутник «Вояджер-1» был оснащен радиоизотопными термоэлектрическими генераторами, использующих плутоний-238. И, несмотря на то, что срок службы батарей был разработан на десять лет, они проработали более 30. В Белоруссии были проекты транспортабельных АЭС в виде грузовиков для обеспечения энергопитания. Для обычного автомобиля такой неисчерпаемый запас энергии Яковлев посчитал избыточным и ненужным.