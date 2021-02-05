Психолог объяснила, почему дети Муцениеце и Прилучного не хотят общаться с отцом

Актер Павел Прилучный обвиняет свою экс-супругу, актрису Агату Муцениеце, в том, что она настраивает их общих детей против него. Эксперт в области психологии Светлана Клюваева в разговоре с корреспондентом ФАН объяснила, почему дети после развода могут отстраниться от одного из родителей.

Специалист отметила, что очень важно определить причины, по которым ребенок не желает проводить время с отцом или матерью.

«Это может быть, к примеру, из-за проявления жестокости кем-то из родителей или ребенок был свидетелем драматичных сцен. Тогда такое поведение вполне обосновано. Не стоит также забывать, что ребенок даже в юном возрасте может самостоятельно принять сторону одного из родителей», — говорит Клюваева.

Кроме того, на решение ребенка может повлиять и сам конфликт. Если кто-то из родителей чувствует себя обиженным или борется за власть, — это не идет ребенку на пользу.

«Ребенок обладает чувствами, видит все происходящее, понимает, что хорошо, а что плохо. В каждой ситуации нужно разбираться индивидуально, надо смотреть, почему ребенок принял то или другое решение. Мы не можем говорить, что ребенком всегда манипулируют, это не совсем так», — объясняет эксперт.

По мнению Светланы Клюваевой, от того, насколько цивилизованно и по-взрослому родители расходятся, зависит то, как они потом будут выстраивать отношения с ребенком.

«Часто родители очень сложные чувства испытывают, это болезненная история для всех. Если родители договариваются, как ребенок будет видеться с каждым из них, то они спокойно могут пережить разрыв, который случился, и начать жить заново. Также и ребенок вполне сможет без каких-то травм пережить сложный период. Если родители сами не справляются со своими чувствами, то и ребенку будет очень сложно», — заключила психолог.

Как известно, расставание Муцениеце и Прилучного прошло не очень гладко, оно сопровождалось скандалами, которые не заканчиваются по сей день. Исходя из слов эксперта в области детской психологии, родителям стоит все же помириться, так как часто из-за конфликта взрослых страдают дети.