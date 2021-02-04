«Деби заморозит развитие страны»: чадцы назвали причины против переизбрания президента

Нджамена, 4 февраля. Координатор молодежного движения за экономическое и социальное восстановление Чада (Mjres) Али Харун Хатир объяснил, почему жители республики выступают против переизбрания президента Идриса Деби на новый срок.

Население страны критикует африканского диктатора за авторитаризм. Люди выходят на митинги и требуют отстранить его кандидатуру от участия в выборах. Грядущее голосование за главу государства может привести к массовым беспорядкам.

Катализатором этого является правительственный запрет на участие в мирных демонстрациях. Неправомерное ограничение вызвало волну критики, поскольку сам Деби его игнорирует и проводит масштабную предвыборную кампанию.

Tchad : Le chef de l'État Idriss Déby est à Doba https://t.co/IC696QLE6Z pic.twitter.com/rCQzzu2lO8 — Alwihda Info (@alwihdainfo) February 2, 2021

Глава Mjres осудил антиконституционное решение властей. Он заявил, что молодежь Чада полна решимости идти по пути свободы и демократии ради развития и процветания родной страны. Али Харун Хатир уверен, что республика может не перенести еще один срок под руководством задержавшегося у власти правителя:

«Мы не хотим, чтобы развитие нашей страны заморозилось еще на шесть лет. Чтобы наша молодежь оставалась без работы, наши мужчины уезжали в изгнание, а наши вдовы и сироты плакали».

Ранее девять оппозиционных партий государства подписали манифест о создании «Альянса Победы». Организаторы объединения планируют выработать критерии, чтобы выбрать единого кандидата, который сможет обойти Идриса Деби на голосовании. Участники приглашают прочие политические движения, недовольные затянувшимся правлением действующего президента, присоединиться к «Альянсу».