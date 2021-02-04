Банги, 4 февраля. Рядовые граждане ЦАР собирают пожертвования для вооруженных сил республики (FACA), сражающихся против боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» CPC. Инициатива акции принадлежит частным лицам.

Отряды FACA, подготовленные российскими инструкторами, все дальше углубляются в провинциальные регионы Центральноафриканской Республики. В джунглях и отдаленных населенных пунктах скрываются недобитые филиалы вооруженных формирований. Освобожден от бандитов город Боссембеле, возобновляется движение по трассе, соединяющей столицу страны с соседним Камеруном.

Однако, по мере удаления от центральных районов, подразделения FACA начинают испытывать трудности со снабжением. Растянутые коммуникации вынуждают армию прибегать к помощи миротворцев из комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) для организации конвоев с продовольствием.

Местные жители в глухих районах также не могут помочь военнослужащим, поскольку зачастую находятся в труднодоступных деревнях или прячутся в лесах от бесчинств бандитов CPC.

На помощь вооруженным силам приходят граждане столицы и прилегающих к ней территорий, которые собирают для них все необходимое: макароны, мешки с маниоком и медикаменты для отправки в передовые части FACA. Министерство обороны центральноафриканского государства одобрило частную акцию и взяло на себя координацию и распределение пожертвований.

Правительство и вооруженные силы благодарны рядовым соотечественникам за патриотический порыв. Но главной проблемой FACA по-прежнему остается эмбарго ООН, препятствующее перевооружению армии. Под давлением Франции, США и Великобритании Совбез продлил ограничения на поставки военной техники в республику.

МИД ЦАР считает решение ООН несправедливым, поскольку оно сокращает боевой потенциал вооруженных сил. При этом боевики получают все необходимое снаряжение контрабандным путем. А за непосредственными организаторами поставок отчетливо видна рука Парижа.