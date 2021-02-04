Калашников рассказал, почему Америка экономит свою нефть и покупает чужую 

Санкт-Петербург, 4 февраля. Есть ли перспективы у зеленой энергетики в ближайшем будущем, из-за чего Европа не откажется от российского газа и почему Америка экономит свою нефть и занимается ее импортом, рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Мотивы зеленой энергетики — общечеловеческие. Цивилизация подошла к моменту, когда деятельность общества становится опасным для него самого. В целом, сжигание углеводородов — это безумие, потому что углеводороды — это важнейшее и сильнейшее химическое сырье. Вместе с этим, мир созрел до осознания, что экология является важным фактором жизни, за который нужно бороться. Этим и занимаются на Западе», — объяснил Калашников.

Он также привел в пример слова президента РФ Владимира Путина о том, что зеленая энергетика является будущим. Но, по словам эксперта, эпоха зеленой энергетики наступит «далеко не завтра», поскольку еще не исчерпаны природоохранительные меры в рамках углеродной энергетики. Именно поэтому Европа не откажется от российского газа в ближайшей перспективе.

«Дело в том, что зеленая энергетика является только наметившейся тенденцией, но никак не реализованной общеевропейской программой. Также отмечу, что мы вступаем в век высоких технологий. Поэтому сырьевой придаток — это вчерашний день. Уже сегодня норма прибыли в IT-компаниях в десятки раз больше, чем в базовых отраслях промышленности. Просто качать нефть менее выгодно, чем создавать программный продукт», — объяснил Калашников.

Наряду с этим внутренняя разработка нефти в Америке долгие годы была очень ограничена. США покупали международную нефть только для того, чтобы сохранить свою «для большой химии». По словам парламентария, буквально на днях США вновь приняли решение о запрете добычи нефти на федеральных землях. То есть, Америка хранит нефть для себя на будущее, покупая дешевую международную.

Как сообщал ФАН, ранее заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак заявил, что переход на зеленую энергетику в мире не должен иметь ультимативный характер. По его словам, углеводороды могут быть экологически нейтральными с учетом развития и применения современных технологий. Россия уже проводит работу в данном направлении, в том числе совместными усилиями с мировым сообществом. При этом РФ поддерживает усилия мира по противодействию изменениям климата, некоторые российские компании уже поставили перед собой задачу достигнуть «углеродной нейтральности» к 2050 году, подчеркнул вице-премьер.