Президент Украины Владимир Зеленский 29 января подписал указ о введении санкций в отношении четырех китайских компаний, в том числе Skyrizon Aviation, которые пытались купить долю в украинской аэрокосмической компании «Мотор Сич». Поскольку санкции были введены после того, как Соединенные Штаты ограничили доступ Skyrizon к американскому экспорту, некоторые утверждают, что Украина блокирует сделку в угоду Вашингтону.

Разыгрывающаяся перед нами ситуация до боли напоминает сцены из «Маугли» — произведения выдающегося английского писателя Редьярда Киплинга. Жалкий шакал Табаки делает все, чтобы выслужится перед своим хозяином, тигром Шерханом и мерзко подгавкивает в унисон грозному рыку. Точно также и Зеленский, наконец-то получивший «достойного» господина в лице Джозефа Байдена, во всем старается подражать его поведению. Санкции Киева — ничто для Пекина, но это важный символический жест не только Вашингтону, но и всему миру: облизывая ноги Соединенным Штатам, Украина демонстрирует свою принадлежность им, заявляя тем самым, что находится под защитой Белого дома.

Санкции ограничивают торговые операции Skyrizon и не позволяют ей выводить капитал из Украины в течение трех лет. Китайская компания купила контрольный пакет акций «Мотор Сич» в 2017 году и должна была облегчить трудности производителя авиационных двигателей из-за напряженности между Киевом и Москвой в 2014 году, но ее акции были заморожены в ожидании расследования со стороны агентства безопасности Украины. Китайская компания была вынуждена обратиться в арбитраж, чтобы попытаться возместить свои убытки.

Бывшая администрация США добавила Skyrizon в «Список военных конечных пользователей» в январе, за несколько дней до того, как Джо Байден был приведен к присяге в качестве президента.

Еще один факт, доказывающий, что Зеленский-Табаки именно «подгавкивает» США, а не ведет реальную экономическую борьбу с КНР: санкции нацелены только на компании, участвующие в сделке, а не на тех, кто занимается совместными китайско-украинскими проектами. Президент явно не хочет вредить отношениям Киева и Пекина и вместо этого стремится наладить более глубокие торговые связи с КНР, поскольку та «не видит в Украине серьезной геополитической угрозы».

По его словам, к китайскому бизнесу в стране относятся так же, как и к американскому. Хоть Зеленский и повторил, что не позволит ни одной стране купить контрольный пакет акций «Мотор Сич», пока он находится у власти, он подчеркнул, что экономическое сотрудничество с Китаем поможет стимулировать украинскую экономику.

В 2019 году на встрече с тогдашним послом Китая на Украине Ду Вэем Зеленский заявил, что придает особое значение отношениям двух стран и призвал китайских бизнесменов увеличить инвестиции в инфраструктуру Украины и укрепить сотрудничество в таких областях, как переработка сельскохозяйственной продукции, информационные технологии, зеленая энергетика и цифровая экономика.

В своем интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа» в октябре 2020 года Зеленский подчеркнул, что КНР всегда был и остается одним из приоритетов внешней политики Украины, заявив, что Пекин и Киев должны работать вместе над разработкой новой стратегии, нового видения и новых точек роста.

Украинские официальные лица также открыто поддержали предложенную Китаем инициативу «Пояс и путь», поскольку страна обладает экономическим и промышленным потенциалом для эффективного участия в этом амбициозном проекте.

А в декабре 2020 года на четвертом заседании Китайско-украинского межправительственного комитета сотрудничества стороны достигли соглашения по экономике и торговле, сельскому хозяйству, образованию, культуре, здравоохранению, космосу, науке и технике.

Санкции в отношении Skyrizon, однако, снизили шансы на существенное увеличение китайских инвестиций в Украину и побудили потенциальных инвесторов рассмотреть политические риски в стране, прежде чем вкладывать в нее деньги.

За почти три десятилетия независимости Украина стремилась проложить свой собственный путь в качестве суверенного государства, стремясь при этом тесно сотрудничать с Европейским союзом и США. Однако по КНР Киев не имеет четкой политики, что негативно сказывается на проектах китайско-украинского сотрудничества. Теперь Украина должна дать понять, что целенаправленные санкции не повлияют на общее китайско-украинское экономическое сотрудничество. Но как это сделать, когда ты — всего лишь шакал Табаки, чья участь заключается в том, чтобы поскуливать и «подгавкивать» в унисон рыку своего хозяина-Шерхана? Воистину тяжелая задача лежит перед президентом Зеленским.