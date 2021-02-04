Бразилия одобрила закупку российской вакцины «Спутник V»

Бразилиа, 4 февраля. Правительство Бразилии ведет переговоры о закупке российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает издание Globo.

5 февраля представители Минздрава Бразилии проведут переговоры с российским институтом Гамалеи. Темой встречи будет закупка 10 млн доз вакцины «Спутник V».

Governo negocia compra da Sputnik V e da Covaxin pic.twitter.com/kXQUAw15OP — CNN Brasil (@CNNBrasil) February 4, 2021

Вскоре после публикации в научном журнале Lancet стало известно, что российскую вакцину одобрило для экстренного использование Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии. Вакцина была одобрена на основании испытаний, проведенных в других странах. Ранее требовалось проводить третью фазу клинических исследований в Бразилии.

Anvisa muda regras, e uso emergencial da Sputnik V pode ser facilitado



A atualização mais importante é o fim da exigência de que haja estudos de fase 3 em andamento no Brasil para que a agência conceda a autorização emergencial pic.twitter.com/tqp5PvQFDG — UOL (@UOL) February 4, 2021

Бразилия рассчитывает получить 10 млн доз вакцины для пяти миллионов человек в феврале — марте.

Представители бразильской фармацевтической компании União Química заявили, что с разрешением Anvisa они вскоре смогут производить 8 млн доз вакцины «Спутник V» в месяц.

União Química подписала соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) в октябре 2020 года. РФ обеспечит передачу технологии производства вакцины в Бразилию.

Российская вакцина была уже зарегистрирована в 15 странах, в том числе в Аргентине и Мексике. И в скором времени сможет производиться в больших масштабах в Бразилии.

Согласно результатам третьей фазы исследований российской вакцины, опубликованным в авторитетном научном журнале The Lancet, после получения второй дозы эффективность препарата «Спутник V» составила 91,6%.

Пандемия коронавируса в Бразилии

С начала пандемии коронавируса в Бразилии было зарегистрировано более 9,3 млн случаев заражения, в том числе более 227 тыс. смертей. На данный момент Бразилия переживает вторую волну коронавируса. В среднем в день регистрируют около 50 тыс. случаев заражения и 1062 смертей.

До этого момента в Бразилии было одобрено использование только британской вакцины AstraZeneca/Oxford и китайской CoronaVac. В настоящее время более 2 миллионов граждан Бразилии привились вакцинами CoronaVac и AstraZeneca.