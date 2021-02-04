Эксперт оценил последствия перехода Украины на ядерное топливо США

Санкт-Петербург, 4 февраля. Решение Украины перейти на ядерное топливо США для АЭС может свидетельствовать о большой конкуренции и высоком уровне технологий в атомной среде, заявил основатель и главный редактор информационного портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Глава Минэнерго Украины Юрий Витренко заявил ранее, что Киев должен отказаться от российского топлива для АЭС, заменив его на американское.

На сегодняшний день на украинских АЭС работает 15 энергоблоков, из них 13 — с реакторами типа ВВЭР-1000, два — ВВЭР-440, все они строились под топливо российской компании ТВЭЛ. США, в свою очередь, навязывают Украине свое топливо Westinghouse. Использование в реакторах украинских АЭС американских топливных сборок ранее приводило к внеплановым остановкам и длительным ремонтам энергоблоков. По состоянию на июль 2020 года три из 15 энергоблоков АЭС Украины были полностью загружены топливом Westinghouse, остальные — либо полностью российскими сборками, либо же топливом обоих поставщиков в определенном соотношении.

«Важно то, что мы делаем в атомной отрасли для предотвращений различных аварий и инцидентов. В целом за последние 30–40 лет атомная отрасль стала высоко конкурентной. Глобальные поставщики ядерного топлива часто соревнуются. У Westinghouse есть цель продавать свое топливо на рынок советских реакторов. Мы делаем тоже самое. Так, Россия отработала проекты, которые были испытаны в Финляндии. Финляндская атомная станция «Ловииса» подписала с Россией контракт, согласно которому российская компания ТВЭЛ и новосибирский завод отвоевывают рынок топлива для западных реакторов», — рассказал Яковлев.

Эксперт подчеркнул, что эта ситуация показывает большую конкуренцию и высокий уровень технологий в атомной среде. Он также отметил, топливо Westinghouse должно было пройти много проверок у украинского «Энергоатома» и органов надзора Украины перед началом использования в реакторе ВВЭР.

Ранее ФАН сообщал: контейнеры американской компании Westinghouse с отработанным ядерным топливом возили по Киеву на открытой платформе. По некоторым данным, компания Westinghouse, которая сменила Росатом после решения украинского руководства разорвать все связи с Россией, является банкротом, а Украина — ее единственный заказчик. Эксперты полагают, что западные партнеры намерено «подсунули» эту фирму Украине, поскольку предприятие имеет долгов почти на 10 млрд долларов и простаивает без заказов.