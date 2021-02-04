Президент Деби «сворачивает шею» демократии в Чаде

Нджамена, 4 февраля. Чадские оппозиционеры предупредили правительство о том, что антиконституционные запреты на проведение демонстраций спровоцируют волну беспорядков.

Чадская партия «Национальный союз за демократию и обновление» (UNDR) обеспокоена развитием ситуации в политической жизни страны. Местные власти, опасаясь множественных антиправительственных выступлений, ограничили проведение массовых собраний, что является правовым нарушением.

Превентивные меры были приняты на фоне грядущих президентских выборов. Голосование назначено на 11 апреля и в нем планирует принять участие действующий лидер страны Идрис Деби, который захватил власть еще 30 лет назад.

Планы засидевшегося диктатора не устраивают граждан Чада. Они не хотят, чтобы действующий правитель баллотировался на шестой срок. Первый вице-президент по внешним связям и коммуникациям оппозиционной фракции Селестин Топона Мочна поддержал мнение народа.

В пресс-релизе UNDR говорится, что антиконституционными ограничениями власти фактически «сворачивают шею» демократии в республике.

«Продолжая запрещать демонстрации, правительство подталкивает людей к последней черте, чтобы заставить их законно нарушать незаконные запреты. А этот момент уже приближается», — заявил Мочна.

Также он напомнил, что Идрис Деби ведет предвыборную кампанию, грубо нарушая законы и постановления, касающиеся кризиса в области здравоохранения.

Ранее «Национальный союз за демократию и обновление» вступил в «Альянс победы», в котором на данный момент состоит девять партий. Организация планирует выдвинуть единого кандидата, который составит реальную конкуренцию Идрису Деби. Противники чадского режима приглашают и другие политические силы страны объединиться для демократической победы над африканским диктатором.