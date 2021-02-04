Канал «Команда Навального» в Telegram получил плашку «Fake»

Москва, 4 февраля. Администрация мессенджера Telegram пометила канал «Команда Навального» как фейковый. Ранее его администрация проводила сбор средств в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального и его супруги Юлии.

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навальному на реальный. С учетом отбывания оппозиционером домашнего ареста, в колонии общего режима основателю ФБК (признан иноагентом) придется провести 2 года и 8 месяцев. Вскоре после вынесения приговора в Москве и Петербурге начались незаконные акции протеста.

Еще до вынесения окончательного приговора в Telegram-канале «Команда Навального» начался сбор средств якобы в поддержку Алексея Навального и его жены Юлии. Сегодня администрация мессенджера повесила каналу плашку «Fake». Кроме того, в описании появилось предупреждение о жалобах многих пользователей на то, что учетная запись выдает себя за известного человека или организацию.

Примечательно, что сбор средств начался вечером 2 февраля и продолжился до 4 февраля включительно. При этом в каждом объявлении указывались новые банковские реквизиты, а прошлые сообщения удалялись. Суммы, по меркам оппозиционера, мошенники собирали скромные — от 20 до 50 тысяч рублей. При этом в каждом посте отмечалось, что деньги пойдут на поддержку Навального или его супруги, а также на развитие канала.

Позже, 4 февраля, сотрудники ФБК (иноагент) заявили в своем официальном канале о появившихся мошеннических каналах, которые выдают себя за официальные ресурсы организации ради сбора средств с доверчивой аудитории.