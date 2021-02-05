Эксперт озвучил, почему Siemens не откажется от производства газовых турбин

Санкт-Петербург, 4 февраля. Немецкий конгломерат Siemens не откажется от производства мощных газовых турбин, чтобы сохранить свое преимущество на мировом рынке, предположил заместитель директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Думаю, что отказ Siemens от производства газовых турбин сильно преувеличен. Вряд ли он будет отказываться от своего энергетического преимущества. Вероятно, компания будет вкладывать средства в новые технологические разработки в этой сфере, поскольку Европа активно пытается перестроить свою экономику и энергетику в сторону «зеленой». И это направление получает максимально благоприятный режим субсидирования, в том числе и в сфере научных разработок. Я уверяю, что задел Siemens, а также других подобных европейских и американских компаний не будет сброшен. У России тоже есть такие возможности, но следует объективно признать, что мы несколько отстаем», — прокомментировал он.

Эксперт пояснил причины, по которым Евросоюз настойчиво навязывает другим странам необходимость перехода на энергию из возобновляемых источников. По мнению Гривача, причина кроется в желании не погубить собственную экономику.