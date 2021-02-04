Вассерман объяснил, почему Байден отказывается назначать своего сына на высокие посты

Само по себе решение главы государства отдать близкому ему человеку высокий пост в стране не является чем-то неприличным. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Ранее президент США Джо Байден пообещал, что в отличии от своего предшественника не станет назначать родственников на государственные посты и не будет поручать им заниматься внешней политикой. Во времена Дональда Трампа его дочь Иванка была первым советником, а зять Джаред Кушнер — старшим советником. Подобное «кумовство», по мнению Байдена, негативно сказалось на управлении американским государством.

«В этом нет ничего предосудительного, поскольку 45-й президент США привлекал своих близких на высокие должности не для того, чтобы те обогащались за счет бюджета страны, — заметил Вассерман. — Наоборот, судя по их опубликованным декларациям, за время президентства Трампа они сильно потеряли в деньгах, поскольку не имели возможности зарабатывать столько же, сколько раньше. Что же касается Байдена, то тут уж, как говорится, «чья бы корова мычала»: за время его вице-президентства в администрации Барака Обамы, собственный сын «Сонного Джо», Хантер, сумел нажить только на Украине миллионы долларов лишь за то, что проталкивал через отца интересы нескольких местных компаний».

Все они, по словам политолога, платили младшему Байдену за то, что тот доносил до ушей своего отца их просьбы. Доказательства тому опубликованы и доступны широкой публике — так что неудивительно, что новоиспеченный президент не хочет назначать его своим советником.

«Если бы Джозеф попытался привлечь Хантера к государственным делам, обвинения в коррупции полились бы из каждого утюга: дескать, Байден опять хочет воровать сыновьими руками, — убежден эксперт. — По крайней мере, согласно появившимся данным о взаиморасчетах, львиная доля денег, переводимых Байдену-сыну, доставалась Байдену-отцу. Так что новоиспеченный глава Белого дома как всегда пытается делать хорошую мину при плохой игре».

Оправдывая решение Трампа взять советниками в Белый дом свою дочь и ее мужа, собеседник ФАН подчеркнул, что при управлении государством есть дела, которые можно доверить «только тем, кому ты безоговорочно доверяешь».