Парапсихолог объяснила, почему вдове Ланового нельзя было забирать его фото с могилы

Советский и российский актер театра и кино Василий Лановой скончался 28 января. Тяжелее всех перенесла утрату вдова артиста Ирина Купченко. Актриса так сильно переживала, что не смогла расстаться с траурной фотографией мужа и забрала ее домой, несмотря на уговоры священника. Психотерапевт, профайлер, парапсихолог Мирослава Буш в беседе с корреспондентом ФАН объяснила, почему нельзя забирать любые предметы с кладбища.

По словам эксперта, тема смерти для большинства людей наиболее пугающая, здесь очень много суеверий и традиций, и вот как раз последние лучше соблюдать.

«Траурное фото оставляется на свежей могиле, пока не установлен памятник. Традиции гласят, что с кладбища вообще ничего нельзя забирать. Также нельзя забирать то, что лежало на теле мертвого человека», — рассказывает эксперт.

Как отмечает парапсихолог, вещи с кладбища не принесут смерти тому, кто их забрал, однако, есть риск наткнуться на черную полосу в жизни и череду неудач. Кроме того, в психологическом плане пережить утрату становится еще сложнее.

«У людей в семье и так горе, а если они забирают что-то с кладбища, они усугубляют свое состояние, словно находятся не в мире живых, начинают привязываться к миру мертвых. Это приводит к упадку энергии, росту психосоматических заболеваний, человек может начать чахнуть», — предостерегает эксперт.

Чтобы не накликать беду, Мирослава Буш не рекомендует брать траурную фотографию с могилы умершего, лучше напечатать еще одно фото.

«Можно заказать фотографию, если уж она так нравится. Одну траурную необходимо оставить на кладбище, вторую можно поставить с черной ленточкой дома», — отмечает Буш.

Кроме этого, специалист в области психологии рекомендует отказаться от традиции ставить возле фото умершего водку с куском хлеба.

«Рюмка водки возле фотографии с куском хлеба, на мой взгляд, это кощунство. Водка никогда не была тем, чем почитают, водка – это то, что приводит к смерти, трагедиям, разводам и другим неприятностям», — объясняет эксперт.

Рядом с фотографией лучше поставить икону или зажечь свечу. Главное здесь соблюдать пожарную безопасность.

«Нельзя оставлять свечу у фотографии. Если в тяжелые периоды просто оставляют зажженную лампаду или свечу, это часто приводит к пожарам, чаще, чем во всех других случаях», — поделилась опытом Мирослава Буш.

Также психолог развеяла и еще один миф о том, что фотографии умерших нельзя хранить дома. Она полагает, что это «величайшая глупость».

«Фотография ушедшего человека – это память, это связь с родом. Другое дело, что не нужно размещать ее на обеденном столе и по всем комнатам. В самый тяжелый период не стоит на каждом углу оставлять эту память, иначе будет очень тяжело выйти из горя», — заключила профайлер.

Фотографию можно поставить где-то в гостиной, создать какой-то уголочек, чтобы возвращаться к нему, чтобы помянуть, вспомнить, погрустить немножко.