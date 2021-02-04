Гривач объяснил бессмысленность высиживания Киева на газовой трубе

Санкт-Петербург, 4 февраля. Дипломатические игры новой администрации США и «высиживание» на газовой трубе Киева не помешают строительству выгодного ЕС «Северного потока — 2», заявил заместитель директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Новая администрация США начала дипломатическую игру с европейцами, в которой мировому сообществу нужно обозначить свои позиции. Им нужно обсудить реанимацию трансатлантического сотрудничества, и начинать ее с каких-либо санкций против европейских компаний стало бы определенным заявлением. С другой стороны, независимо от состава администрации США будут выступать против российско-европейского энергетического сотрудничества по двум причинам — коммерческие интересы и геополитические интересы. Америке необходимо сохранить свое доминирование над Европой и ослабить развитие России», — прокомментировал он.

Гривач пояснил, почему странам Прибалтики и Польше интересно выступать против строительства «Северного потока — 2». Эксперт считает, что эти страны внутри ЕС больше ориентированы не на интересы Европы, а на проведение интересов США. Кроме них, наименее выгодно строительство «СП-2» Украине.

«Украинская политика в духе «мы сидим на трубе, и вы нам ничего не сделаете» является проигрышной и не нравится ни России, ни Европе. Создаются дополнительные риски для бесперебойного газоснабжения европейского рынка. Непохоже, что сохранение этого транзита каким-либо образом улучшает политическую ситуацию Украины. Там по-прежнему бардак и коррупция. Никакого развития демократии не произошло, с точки зрения европейцев, не в коня корм. Так что Европа не готова рисковать безопасностью своего энергетического рынка», — отметил эксперт.

По его мнению, после загрузки «Северного потока — 2» возможно даже увеличение поставок газа в Европу через Украину, если российское топливо не будут искусственно дискриминировать на европейском рынке. При этом Гривач считает маловероятным, что США обяжут Германию реконструировать украинский газопровод. В этом случае, по мнению эксперта, Украина будет «выкручивать руки России и Германии», навязывая свои условия по транзиту топлива.