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Турецкая оппозиция обвиняет Эрдогана в нарушении конституции

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Турецкая оппозиция обвиняет Эрдогана в нарушении конституции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал обсудить новую конституцию, пресс-секретарь турецкого лидера и советник главы США Джо Байдена провели первые переговоры, турецкая лира вернула позиции после падения в ноябре. Редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

США — ТУРЦИЯ

Переговоры советника Байдена и пресс-секретаря Эрдогана

2 февраля пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан обсудили по телефону двусторонние отношения. Они подчеркнули важность укрепления турецко-американского партнерства и поддержания тесных контактов для конструктивного сотрудничества.

Салливан также выразил обеспокоенность тем, что приобретение Турцией российской зенитно-ракетной системы С-400 «подрывает сплоченность и эффективность НАТО.

ПОЛИТИКА

Бойцы ливийского ПНС прошли обучение в Турции

Контингент ливийского Правительства национального согласия (ПНС) вернулся домой из Турции после прохождения обучения работе с системами ПВО.

Турецкое министерство обороны сообщило, что специальный курс в Конье прошли двадцать бойцов ПНС.

Греция и Турция возобновят переговоры в марте

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что к началу марта ожидает возобновления переговоров Анкары и Афин. У союзников по НАТО возникли разногласия по ряду вопросов, включая протяженность их континентальных шельфов, полеты над Эгейским морем и этнический раскол Кипра.

В 2002-2016 годах Греция и Турция провели несколько десятков раундов переговоров в попытках заложить основу соглашения по делимитации морских зон.

Чавушоглу нашел решение «кипрского вопроса»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 2 февраля провел совместную пресс-конференцию с главой непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК). Министр заявил, что спор о разделении Кипра может быть разрешен только при условии проведения переговоров, основанных на суверенном равенстве.

На сегодняшний день ТРСК, основанная в 1974 году, признана только Анкарой.

Эрдоган допустил принятие новой конституции

Президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал все парламентские движения Турции приступить к обсуждению новой конституции. Глава государства заметил, что итоговый текст обновленного документа должен быть представлен на рассмотрение нации.

Реакция оппозиции на решение Эрдогана переписать конституцию

Оппозиционные партии Турции раскритиковали призыв президента о разработке новой конституции.

Несмотря на то, что все политические движения согласны с необходимостью принятия нового документа, оппозиция считает, что в первую очередь необходимо вернуть страну к парламентской системе. По мнению оппозиционеров, турецкий президент такую возможность не рассматривает.

В Республиканской народной партии (РНП) считают, что главная причина заявлений Эрдогана заключается в желании сменить повестку дня. Лидер РНП Кемаль Кылычдароглу также обвинил президента в несоблюдении действующих норм конституции.

Отставка оппозиционных депутатов

Количество депутатов РНП сократилось со 138 до 135 после отставки трех человек 29 января. Причиной такого решения стало критическое отношение парламентариев к политике РНП в отношении курдской Народной демократической партии (HDP).

Имамоглу и Яваш обошли Эрдогана в борьбе за пост президента

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу и глава Анкары Мансур Яваш (члены оппозиционной Республиканской народной партии) обошли по популярности президента Реджепа Тайипа Эрдогана в опросе, проведенном компанией Avrasya Arastirma. От опрошенных требовалось выбрать главу страны из двух пар кандидатов: Эрдогана и Имамоглу и Эрдогана и Яваша.

Согласно результатам, Яваш получил 43,9% голосов респондентов. В этой паре Эрдогану достались лишь 36,5%.

Имамоглу набрал 42,6% голосов, в то время как за Эрдогана «проголосовали» 37%.

ОБЩЕСТВО

Задержанные студенты вышли на свободу

Турецкий суд 4 февраля освободил всех студентов, задержанных за участие в протестах против назначения Реджепом Тайипом Эрдоганом нового ректора Босфорского университета.

Студенты и преподаватели учебного заведения выступили против назначения на этот Мелиха Булу, давнего сторонника правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Самая масштабная акция состоялась 1 февраля: полиция задержала 159 студентов, 98 из них были освобождены на следующий день.

Эрдоган и Илон Маск обсудили космическое сотрудничество

Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный директор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск 27 января в телефонном разговоре обсудили вопросы сотрудничества в области космических технологий.

Напомним, 8 января SpaceX запустила на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5A.

ЭКОНОМИКА

Уверенность в экономике Турции выросла в январе

Индекс доверия к экономике Турции вырос до 96,2% по сравнению с 94,7% в декабре. Это максимальное значение за последние три месяца.

При этом Турецкий статистический институт отмечает, что любое значение ниже 100 баллов отражает пессимизм.

Ожидается, что в 2021 году экономика Турции начнет восстановление. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост на уровне 6 процентов.

Дефицит торгового баланса Турции сократился в январе

Дефицит внешней торговли Турции снизился в январе после роста экспорта и падения импорта. Глава минторга Рухсар Пекджан заявил, что дефицит сократился на 32 процента в год — до 3,1 миллиарда долларов.

Турецкая лира достигла пятимесячного максимума

Курс турецкой лиры по отношению к доллару стал максимальным с конца августа. Стоимость валюты Турции возросла после того, как Центробанк анонсировал проведение жесткой кредитно-денежной политики. 

В начале февраля лира выросла на 1,5% до 7,2 за доллар. Рост был вызван сменой руководства центрального банка и повышением базовой процентной ставки, которая сейчас составляет 17%.

Доходы Турции от туризма в четвертом квартале сократились вдвое

Турецкий статистический институт сообщил, что доходы Турции от туризма упали на 50 процентов в год до 3,91 миллиарда долларов. Число иностранцев, посетивших страну, уменьшилось на 58% до 4,58 миллиона человек. Основной причиной падения стала пандемия коронавируса.

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