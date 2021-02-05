Турецкая оппозиция обвиняет Эрдогана в нарушении конституции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал обсудить новую конституцию, пресс-секретарь турецкого лидера и советник главы США Джо Байдена провели первые переговоры, турецкая лира вернула позиции после падения в ноябре. Редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

США — ТУРЦИЯ

Переговоры советника Байдена и пресс-секретаря Эрдогана

2 февраля пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан обсудили по телефону двусторонние отношения. Они подчеркнули важность укрепления турецко-американского партнерства и поддержания тесных контактов для конструктивного сотрудничества.

Turkish Presidential Advisor and Spokesman İbrahim Kalın and #US National Security Advisor Jake Sullivan spoke on the phone, marking the first official contact between the two countries since US President Joe #Biden took office. pic.twitter.com/tnixcfrbjS — TRT World Forum (@trtworldforum) February 3, 2021

Салливан также выразил обеспокоенность тем, что приобретение Турцией российской зенитно-ракетной системы С-400 «подрывает сплоченность и эффективность НАТО.

Turkey’s acquisition of the S-400 air missile defence system from Russia is risking NATO’s “cohesion and effectiveness”, a White House security advisor told the spokesperson for Turkish president Recep Tayyip Erdogan on Tuesday.https://t.co/w5yACnskW7 — Rudaw English (@RudawEnglish) February 3, 2021

ПОЛИТИКА

Бойцы ливийского ПНС прошли обучение в Турции

Контингент ливийского Правительства национального согласия (ПНС) вернулся домой из Турции после прохождения обучения работе с системами ПВО.

Турецкое министерство обороны сообщило, что специальный курс в Конье прошли двадцать бойцов ПНС.

Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında ülkemize gelen Libya Silahlı Kuvvetlerinden 20 personele “Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi” verildi. Konya’da eğitimleri tamamlanan Libyalı askerler dün ülkelerine uğurlandı.https://t.co/ScyvbhoNj5 pic.twitter.com/yWCFsCd7Nr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 1, 2021

Греция и Турция возобновят переговоры в марте

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что к началу марта ожидает возобновления переговоров Анкары и Афин. У союзников по НАТО возникли разногласия по ряду вопросов, включая протяженность их континентальных шельфов, полеты над Эгейским морем и этнический раскол Кипра.

В 2002-2016 годах Греция и Турция провели несколько десятков раундов переговоров в попытках заложить основу соглашения по делимитации морских зон.

Чавушоглу нашел решение «кипрского вопроса»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 2 февраля провел совместную пресс-конференцию с главой непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК). Министр заявил, что спор о разделении Кипра может быть разрешен только при условии проведения переговоров, основанных на суверенном равенстве.

На сегодняшний день ТРСК, основанная в 1974 году, признана только Анкарой.

Lefkoşa’da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ortak açıklama yaptı https://t.co/WV5KtBKKCL pic.twitter.com/yB5SPV5HOg — CRI Türkçe (@CRI_Turkish) February 2, 2021

Эрдоган допустил принятие новой конституции

Президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал все парламентские движения Турции приступить к обсуждению новой конституции. Глава государства заметил, что итоговый текст обновленного документа должен быть представлен на рассмотрение нации.

???? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa için iki kritik görüşme!



■ Önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecekhttps://bit.ly/3oNobRu pic.twitter.com/4JXYpadb8y — Haber 7 (@Haber7) February 4, 2021

Реакция оппозиции на решение Эрдогана переписать конституцию

Оппозиционные партии Турции раскритиковали призыв президента о разработке новой конституции.

Несмотря на то, что все политические движения согласны с необходимостью принятия нового документа, оппозиция считает, что в первую очередь необходимо вернуть страну к парламентской системе. По мнению оппозиционеров, турецкий президент такую возможность не рассматривает.

В Республиканской народной партии (РНП) считают, что главная причина заявлений Эрдогана заключается в желании сменить повестку дня. Лидер РНП Кемаль Кылычдароглу также обвинил президента в несоблюдении действующих норм конституции.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu: “Bir anayasa tartışması başlatabilmeniz için önce var olan anayasaya uymalısınız. İlk önce var olana uyacaksınız, sonra var olanı daha mükemmel hale getireceksiniz. Mevcut anayasaya dahi uymayan kişinin verdiği söze nasıl güvenelim?” pic.twitter.com/YBzt9eXiBn — CHP ???????? (@herkesicinCHP) February 4, 2021

Отставка оппозиционных депутатов

Количество депутатов РНП сократилось со 138 до 135 после отставки трех человек 29 января. Причиной такого решения стало критическое отношение парламентариев к политике РНП в отношении курдской Народной демократической партии (HDP).

Имамоглу и Яваш обошли Эрдогана в борьбе за пост президента

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу и глава Анкары Мансур Яваш (члены оппозиционной Республиканской народной партии) обошли по популярности президента Реджепа Тайипа Эрдогана в опросе, проведенном компанией Avrasya Arastirma. От опрошенных требовалось выбрать главу страны из двух пар кандидатов: Эрдогана и Имамоглу и Эрдогана и Яваша.

Согласно результатам, Яваш получил 43,9% голосов респондентов. В этой паре Эрдогану достались лишь 36,5%.

Имамоглу набрал 42,6% голосов, в то время как за Эрдогана «проголосовали» 37%.

Main opposition CHP's İmamoğlu, Yavaş beat Erdoğan for presidency in new survey



Yavaş received 43.9% of votes vs Erdoğan’s 36.5%.

Meanwhile, Istanbul Mayor İmamoğlu received 42.6% of votes vs Erdogan’s 37%.

https://t.co/UMMuvCFkkL — Abdulla Hawez (@abdullahawez) February 3, 2021

ОБЩЕСТВО

Задержанные студенты вышли на свободу

Турецкий суд 4 февраля освободил всех студентов, задержанных за участие в протестах против назначения Реджепом Тайипом Эрдоганом нового ректора Босфорского университета.

Студенты и преподаватели учебного заведения выступили против назначения на этот Мелиха Булу, давнего сторонника правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Самая масштабная акция состоялась 1 февраля: полиция задержала 159 студентов, 98 из них были освобождены на следующий день.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde gözaltına alınan 51 kişinin tamamı serbest bırakıldıhttps://t.co/NZV97POaiH pic.twitter.com/oA3pZz0s7O — Gerçek Gündem (@gercekgundem) February 4, 2021

Эрдоган и Илон Маск обсудили космическое сотрудничество

Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный директор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск 27 января в телефонном разговоре обсудили вопросы сотрудничества в области космических технологий.

Напомним, 8 января SpaceX запустила на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5A.

Ermeni diasporası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elon Musk'ın görüşmesini hazmedemedi ve "Uzayı silahlandırıyorlar" iftirası attı https://t.co/CqhQ9ijHzB pic.twitter.com/uJtadWJJJ9 — Haber 7 (@Haber7) February 1, 2021

ЭКОНОМИКА

Уверенность в экономике Турции выросла в январе

Индекс доверия к экономике Турции вырос до 96,2% по сравнению с 94,7% в декабре. Это максимальное значение за последние три месяца.

При этом Турецкий статистический институт отмечает, что любое значение ниже 100 баллов отражает пессимизм.

Ожидается, что в 2021 году экономика Турции начнет восстановление. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост на уровне 6 процентов.

Ekonomik güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 1,6 artarak 96,2 değerine yükseldi.https://t.co/LcOZ8dIuCH pic.twitter.com/uq91suquCn — Platin (@platindergisi) January 28, 2021

Дефицит торгового баланса Турции сократился в январе

Дефицит внешней торговли Турции снизился в январе после роста экспорта и падения импорта. Глава минторга Рухсар Пекджан заявил, что дефицит сократился на 32 процента в год — до 3,1 миллиарда долларов.

Турецкая лира достигла пятимесячного максимума

Курс турецкой лиры по отношению к доллару стал максимальным с конца августа. Стоимость валюты Турции возросла после того, как Центробанк анонсировал проведение жесткой кредитно-денежной политики.

В начале февраля лира выросла на 1,5% до 7,2 за доллар. Рост был вызван сменой руководства центрального банка и повышением базовой процентной ставки, которая сейчас составляет 17%.

Turkish Lira in recovery mode.



*Texting Erdogan to hire me as the next Central Banker. I have so many investment ideas. ???? @RTErdogan pic.twitter.com/nJRboZMYdG — #wallstreetbets (@russian_market) February 4, 2021

Доходы Турции от туризма в четвертом квартале сократились вдвое

Турецкий статистический институт сообщил, что доходы Турции от туризма упали на 50 процентов в год до 3,91 миллиарда долларов. Число иностранцев, посетивших страну, уменьшилось на 58% до 4,58 миллиона человек. Основной причиной падения стала пандемия коронавируса.