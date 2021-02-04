Профессор Альтштейн спрогнозировал сроки снятия ограничений в России

Москва, 4 февраля. Период, когда можно будет отказаться от ограничений, введенных из-за коронавируса, назвал профессор НИЦ им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Замедление распространения инфекции наблюдается во всем мире, отметил Альтштейн в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва». Снижение показателей заболеваемости может наступить уже весной или к лету. Однако о полном завершении пандемии говорить еще рано.

Большую роль в улучшении эпидемиологической обстановки сыграет массовая вакцинация. Если люди пойдут делать прививки, то к концу этого года появится возможность вернуться к привычной жизни. При этом коронавирус не исчезнет полностью, однако волна в осенний период будет слабее предыдущих. Этот вирус не относится к тем, которые можно искоренить. Скорее всего он останется как сезонная инфекция, подытожил ученый.

До этого специалисты из Оксфордского университета анонсировали запуск испытаний по эффективности комбинаций вакцин от коронавируса, созданных разными производителями. Такое исследование будут проводить впервые в мире.