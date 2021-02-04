Долгожители и самолечение повлияли на смертность от коронавируса в Дагестане

Махачкала, 4 февраля. Смертность от коронавирусной инфекции в Дагестане выросла до 4,4%, следует из данных регионального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Причины этого – количество долгожителей и позднее обращение инфицированных за медицинской помощью, считает главный внештатный пульмонолог Минздрава республики Кубатай Масуев.

По последним данным, в Дагестане за все время пандемии умерли 1259 человек. За это же время коронавирус подтвердился у 28,2 тысячи человек. Таким образом, уровень смертности от COVID-19 в республике вырос до 4,4%. Немного выше этот показатель только в Краснодарском крае (4,4%) и Чувашии (4,5%).

Как объяснил ФАН Кубатай Масуев, для Дагестана характерны те же особенности протекания коронавирусной инфекции, что и для любого другого региона России. В то же время в республике имеются и свои специфические факторы, влияющие на тяжесть протекания заболевания и, соответственно, летальность.

«Известно, что тяжесть COVID-19 с возрастом кратно увеличивается. Самая высокая летальность в нашей стране у заболевших старше 60 лет. Однако в Дагестане много долгожителей, и наша практика показывает, что у пациентов, которые заболели после 80 лет, летальность оказывается выше 30%», – отметил врач.

Другим немаловажным фактором Масуев считает время обращения за медицинской помощью. Жители республики, как правило, затягивают этот момент.

«Менталитет, наверное, у нас такой – когда заболел, обязательно нужно заниматься самолечением. В первые дни с диагнозом поступают в больницы единицы, в среднем пациентов привозят только на седьмой-восьмой день. Все это время они лечатся по советам соседей или еще кого-то, но не обращаются к врачу. В итоге время бывает безнадежно упущено», – подчеркнул пульмонолог.

Ранее Кубатай Масуев рассказал ФАН о способах защититься от попадания коронавируса в легкие, если даже инфекция уже проникла в ротовую или носовую полость. Он отмечал, что отечественными разработками активно пользуются в Китае.