Калашников рассказал, на какие уступки пойдет Германия ради запуска «СП-2»

Санкт-Петербург, 4 февраля. Вашингтон легко может снова начать использовать Украину. Для этого американцы могут предложить ультиматум. В обмен на снятие санкций с России Берлину «посоветуют» принять закон об отказе от транспортируемого газа через «Северный поток — 2», если российский транзит через территорию Украины будет снижен. На какие уступки пойдет Германия ради запуска «СП-2», рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«В вопросе строительства «Северного потока — 2» есть две составляющие — политическая и экономическая. Последнее заявление США свидетельствует о том, что экономические факторы начинают побеждать. Поступление российского газа в Европу является очень важным и выгодным, в отличие от американского сжиженного», — сообщил он.

Калашников объяснил, на какие уступки может пойти Германия ради запуска «Северного потока — 2».

«Требования США являются чисто политическим вопросом. Но немцы и Европа в целом должны понять, что им выгоднее — ремонт газовой системы Украины и получение дешевого российского газа по «Северному потоку» или же принятие штрафных санкций, которые в этом случае обещает наложить на Европу Америка», — отметил спикер.

По его мнению, в данном случае победит экономика.

Ранее ФАН сообщал, что отказ Берлина от реализации проекта «Северный поток — 2» приведет к моральной катастрофе Германии. Так, при отмене российского проекта страна понесла бы большой ущерб — не только экономический, но и репетиционный.