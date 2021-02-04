Певица Кайли Миноуг впервые выходит замуж в 52 года

Канберра, 4 февраля. Австралийская актриса и поп-певица Кайли Миноуг наконец будет счастлива в браке. Знаменитость впервые ответила согласием на предложение руки и сердца. Весной ей исполнится 53 года.

Миноуг состояла в отношениях с актером Джейсоном Донованом, с вокалистом группы INXS Майклом Хатченсом, с французским фотографом Стефаном Седнауи, британской телезвездой Джошуа Сассом и другими знаменитостями. Однако ни один из них не смог довести певицу до венца.

В начале 2018 года австралийская поп-звезда стала встречается с креативным директором британской версии журнала GQ Полом Соломонсом. Он на шесть лет младше Миноуг, однако о разнице в возрасте можно лишь догадываться: певица никак не похожа на женщину старше 50 лет. О предстоящей свадьбе одному из британских таблоидов проговорилась мачеха возлюбленного знаменитости.

Недавно украинская певица Светлана Лобода заинтересовала поклонников новой фотографией, которая была сделана на борту частного самолета. На ней звезда запечатлена с закрытыми глазами. Под этим постом известная исполнительница написала, что у нее хорошие новости, однако их, она расскажет позже. Проницательные фанаты догадались, что речь идет о помолвке.