Самого опасного хищника Мадагаскара показали в новосибирском зоопарке

Новосибирск, 4 февраля. Фото самки удивительного зверя — фоссы — опубликовали сотрудники зоопарка Новосибирска. Это животное умеет мяукать, урчать, мурлыкать и лазать по деревьям.

Несмотря на то, что фосса является самым опасным хищником Мадагаскара, она часто пребывает в игривом настроении. В новосибирском зоосаде ее можно увидеть в павильоне «Тропический мир».

В естественной среде обитания фосса устраивает логово в лесах, но при этом охотиться она может в саванне. Наибольшую активность хищник проявляет ночью. Самым любимым лакомством фоссы являются лемуры. В рацион зверя также входят птицы, рептилии, амфибии и насекомые.