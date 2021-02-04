Астрономы объяснили возникновение загадочных темных полос на поверхности Марса

Вашингтон, 4 февраля. Международная команда ученых из Института SETI в Калифорнии выяснила, почему на поверхности Марса возникают странные темные полосы.

Специалисты заметили, что возникающие на Красной планете отложения очень похожи на соляные отложения в Антарктиде. В лабораторных условиях они создали почву, похожую на марсианскую, и постепенно добавляли в нее небольшое количество воды.

Спустя некоторое время вода просачивалась в почву, после чего происходило выделение соли на ее поверхность. Проанализировав снимки с Марса, астрономы пришли к выводу, что солевые полосы особенно часто возникают после пылевых бурь. Из-за этого и случаются оползни.

ФАН ранее писал, что, по мнению астрономов, в Солнечной системе есть неизвестная планета, которую только предстоит открыть. Однако загадочная «Планета Икс» может оказаться черной дырой.