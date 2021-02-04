Переходное правительство Судана сформирует кабинет министров с задержкой

Хартум, 4 февраля. Суверенный совет Судана объявил об отсрочке формирования кабинета министров, сообщает информационное агентство Anadolu.

«Выдвижение кандидатов в правительство завершено, за исключением одного министерства», — объяснила пресс-секретарь переходного органа государственной власти Марьям Садик аль-Махди по завершении очередного заседания в Президентском дворце.

По ее словам, сначала необходимо провести соответствующие консультации. Какое именно ведомство пока еще не сформировано — не уточняется, однако эта процедура должна быть завершена в начале следующей недели.

Ранее премьер-министр Судана Абдалла Хамдок, назначенный на свою должность в 2019 году, заявлял, что в состав правительства войдет до 26 министерств. На сегодняшний день функционирует 21. Увеличение их числа должно способствовать более эффективной работе кабинета министров, считают в Хартуме.

В соответствии с договоренностями между военными, отстранившими от управления страной бывшего президента Омара аль-Башира, и представителями альянса оппозиционных сил «За свободу и перемены», переходный период продлится в течение трех лет. В августе 2019 года был создан Суверенный совет Судана, который возглавил Абдель Фаттах аль-Бурхан. Главными задачами временного органа власти являются восстановление государственных институтов в установленный срок и ратификация различных соглашений.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что глава комплексной миссии ООН по Судану (UNITAMS) Фолькер Пертес пообещал поддержать демократическое преобразование и содействовать восстановлению суданской экономики.