Байден отменил решение Трампа о выводе части войск США из Германии

Вашингтон, 4 февраля. Решение предыдущего президента США о сокращении американского военного присутствия в ФРГ отменено Байденом.

Планы переброски части американских войск из Германии в Польшу заморожены администрацией Джозефа Байдена. Вчера Федеральное агентство новостей сообщило, что министр обороны США Ллойд Остин занялся тщательным анализом решения Дональда Трампа и дал указание Европейскому командованию ВС США приостановить все соответствующие процедуры. Летом прошлого года был запланирован вывод почти 12 тысяч американских военных с баз в ФРГ.