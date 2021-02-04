Названы способы укрепления органов дыхания до и после коронавируса

Москва, 4 февраля. Укрепить дыхательные органы в период пандемии коронавирусной инфекции помогут отказ от вредных привычек и соблюдение гигиены.

Защититься от коронавирусной инфекции в период ее распространения можно разными способами. Известно, что вирус чаще других заболеваний поражает систему органов дыхания. Например, исследователи из Китая считают, что самым опасным местом для заражения является квартира. В ней повышается риск подхватить инфекцию от членов семьи на 78-85%, сообщают РИА Новости.

Уменьшить риск заражения позволит регулярное проветривание помещения. К тому же можно использовать очистители и увлажнители воздуха. Большую роль в защите от коронавируса играет гигиена. Академик Александр Чучалин порекомендовал в конце каждого дня промывать нос и горло. Это восстановит слизистую.

В свою очередь пульмонолог Александр Карабиненко призвал отказаться от курения, так как вредная привычка является одним из факторов развития тяжелой формы коронавируса. Легкие курильщика после болезни сложнее восстановить.

Иммунолог Владимир Болибок ранее рассказал об уникальной особенности коронавируса. Инфекция обостряет все хронические патологии в организме.