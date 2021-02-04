Археологи нашли в Израиле самый древний орнамент, который сделал человек

Иерусалим, 4 февраля. Международная группа археологов обнаружила во время раскопок рядом с израильским городом Рамле древнейшие останки зубра, возраст которых оценивают в 120 тыс. лет.

На одной из костей ученые заметили шесть полос, выгравированных человеком. По словам специалистов, это самый древний пример символической деятельности человека.

Скорее всего, полосы символизировали духовную связь охотника и жертвы. При этом они отличаются по размеру — от 38 до 42 миллиметров. Создав трехмерную визуализацию, ученые установили, что для создания такой символики человек использовал острый каменный инструмент.

«Мастер» был правшой и сделал все шесть полос сразу за один подход. Резьбу определенно выполнил человек, поскольку борозды имеют четкую U-образную форму.

ФАН ранее писал, что в Псковской области во время раскопок археологи обнаружили 800-летний ячмень.Благодаря этому ученым впервые удалось провести генетический анализ зерен ячменя XII века.