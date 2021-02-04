Животноводческие компании Томска потратили полмиллиарда на устранение зловония

Томск, 4 февраля. Животноводческие предприятия Томской области потратили около полумиллиарда рублей на новое оборудование, нейтрализующее зловоние. Об этом рассказал журналистам заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

В ходе экологического анализа атмосферного воздуха в 2020 году было выяснено, что индекс загрязнения атмосферы находится в пределах нормы.

«За последние пять лет мы видим, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе является низким по сравнению с другими городами Сибирского федерального округа. Мы знаем, что в жаркий летний период жители чувствуют неприятные запахи. Работа по этому направлению ведется, и я лично возглавляю рабочую группу», — рассказал Андрей Кнорр.

Заместитель губернатора отметил, что животноводческие предприятия — «Сибагро» и «Межениновская птицефабрика» — проделали огромную работу по переработке и утилизации навоза. Так, «Сибагро» закупило оборудование и биопрепараты почти на полмиллиарда рублей. Вблизи реки «Еловка», где происходит накопление жидкой фракции свиного навоза, сейчас в лагуну вносят биопрепараты. Также на территории цехов в отходы животноводства вносят препараты, которые нейтрализуют запахи. «Межениновская птицефабрика» потратила более 20 миллионов на технику, которая ускоряет процесс компостирования — до 15-21 дня.

Томичи пока никак не комментируют подобные заявления администрации региона. Все ждут лета, чтобы оценить проделанную работу бизнесменов и властей.

Ранее ФАН сообщал, что департамент дорожной деятельности и благоустройства мэрии Томска был оштрафован за сброс сильнозагрязненных сточных вод в реку Ушайку. Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора выписало мэрии штраф.