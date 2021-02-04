Активисты распространяют в ЦАР листовки с призывом отдать боевиков под суд

Банги, 4 февраля. Центральноафриканцы уже несколько дней подряд выходят на улицы столицы, где идут мирные демонстрации против переговоров с боевиками. Помимо плакатов в руках активистов появляются листовки с призывом привлечь бандитов к уголовной ответственности.

Радикальные исламисты из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), объединившиеся под предводительством экс-президента страны Франсуа Бозизе накануне всеобщих выборов, находятся на грани полного разгрома. Подготовленные российскими инструкторами Вооруженные силы ЦАР (FACA) наводят конституционный порядок в населенных пунктах республики, возобновляется движение грузовиков по оси Банги – Белоко.

На этом фоне «Коалиция демократической оппозиции» (COD-2020) потребовала от президента Фостен-Арканжа Туадера объявить перемирие и начать диалог с боевиками. Аналогичное предложение выдвинули участники саммита «Международной конференции по району Великих озер».

Однако народ Центральноафриканской Республики категорически против переговоров с бандитами, которые дестабилизируют обстановку в стране. В столичном Банги второй день идут демонстрации. Граждане призывают правительство довести до конца спецоперацию по зачистке территорий.

#Centrafrique #CARcrisis

Les habitants de la capitale sont sortis aujourd'hui contre le dialogue avec les combattants de la #CPC.



Voyez ces feuilles étaient partout ! pic.twitter.com/jkxfd12MjK — Sylvain Nguema (@Sylvain_Nguema) February 3, 2021

В районе шествия распространяются листовки, в которых сказано, что население отказывается принимать любые условия боевиков и настаивает на полной сдаче оружия, а также проведении суда над всеми элементами «Коалиции». Впрочем, требования демонстрантов полностью совпадают с намерениями местных властей.

Глава республики Туадера, выполняя волю избирателей, планирует окончательно решить проблему с группировками силовым путем. Ранее советник президента по вопросам безопасности Валерий Захаров подтвердил, что правительственные силы завершат начатое и продолжат спецоперацию против боевиков.