Подросшую дочь Асмус назвали копией Харламова

Москва, 4 февраля. После развода с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актрисе Кристине Асмус достался особняк в элитном районе Подмосковья. В нем она проживает с семилетней дочерью Анастасией.

Звезда скандального триллера «Текст» нашла в плотном графике съемок и спектаклей время для единственной дочери. Вместе с наследницей Асмус вышла на зимнюю прогулку по придомовой территории особняка. Чтобы развлечь семилетнюю Анастасию, актриса предложила дочери сделать ряд дурашливых снимков и «покорчить рожицы» на камеру.

Результат забавной фотосессии Асмус опубликовала на личной странице в Instagram. На прогулку актриса надела черный пуховик, а дочь нарядила в леопардовый. Образ повзрослевшей наследницы Харламова и Асмус дополнила милая шапка в форме головы медведя. Пользователи соцсети оценили внешнее сходство Анастасии с родным отцом.

«Ну прям Харламов маленький! Вылитая в батю!»; «Доча, конечно, копия папы, особенно на последнем фото»; «Милашки какие, но Харламова не хватает», — отметились подписчики актрисы в комментариях к посту.

Харламов ранее опубликовал в социальной сети сказку о мужском счастье без женщин. Некоторые фанаты решили, что шоумен грустит без бывшей жены Кристины Асмус.