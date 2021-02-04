Американские ученые смогли создать прозрачную древесину при помощи света

Вашингтон, 4 февраля. Ученые из Университета Мэрилэнда в США предложили достаточно простой и экологичный способ делать древесину прозрачной.

Для этого необходимо не полностью удалять из дерева лингин, «отвечающий» за цвет, а сосредоточиться на его хромофорах. Новая технология подразумевает применение раствора перекиси водорода, а также этанола и ультрафиолетового света.

Полученный таким образом материал становится прозрачным, но при этом очень хрупким. Его необходимо дополнительно обработать эпоксидной смолой, подчеркнули специалисты.

В ходе эксперимента исследователи обработали древесину базальтового дерева перекисью и оставили на открытом месте под солнечными лучами. В течение часа дерево из коричневого стало белым, а также начало пропускать до 88% излучения в видимом диапазоне. Ученые уверены, что созданная ими система будет гораздо удобнее и эффективнее для промышленного применения.

Ученые из Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского обнаружили неизвестный ранее сорт дерева вида Айлант высочайший. Генетическая мутация стала причиной возникновения уникального узора на листьях.